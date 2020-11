Football

Messi-Ronaldo, vitesse et FIFA 21 : quand Mbappé, Henry et Joshua échangent

Ambassadeurs du jeu vidéo FIFA 21 et de son mode street football VOLTA, Kylian Mbappé, Thierry Henry et le boxeur britannique Anthony Joshua ont été réunis par EA Sports. L'occasion pour les trois champions du monde de se livrer à une conversation des plus sympathiques...

00:08:50, 7 vues, il y a 3 heures