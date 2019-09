Meunier : "Le racisme ? Il n'y a pas de discussion possible, il faut sévir, et frapper fort"

Face aux événements racistes répétés en Italie, et qui ont encore frappés Romelu Lukaku le week-end dernier en Serie A à Cagliari, Thomas Meunier, son coéquipier en sélection belge, a décidé de prendre la parole. Et le latéral du Paris Saint-Germain en veut particulièrement à une instance : la Fédération italienne de football, inconséquente à ses yeux sur le sujet. "Il n'y a pas de discussion possible, il faut sévir, et frapper fort, a-t-il réagi dans des propos rapportés par la RTBF. À Cagliari, Blaise Matuidi avait subi le même sort la saison passée. Et la Fédération italienne n'était pas intervenue, ce qui en dit long. Ce sont les clubs qui gèrent les supporters, donc ils doivent prendre leurs responsabilités et exclure à vie ces énergumènes", a-t-il poursuivi.

Vidéo - Racisme - Conte : "L'Italie doit apprendre à faire preuve de respect" 00:53

Meunier : "Si Romelu dit ''stop'' et quitte le terrain, je suis sûr que les autres joueurs le suivent"

Le latéral belge a aussi pointé du doigt le rôle des joueurs dans ces circonstances. Ces derniers ne doivent pas rester indifférents ou inactifs, quitte à arrêter de jouer en signe de solidarité. "Les joueurs ont aussi leur rôle à jouer : si Romelu dit ''Stop'' et quitte le terrain, je suis sûr que les autres joueurs le suivent. Car tout le monde a entendu ces cris de singe. C'eût été un geste fort, comme cela s'est passé en France l'année passée : un joueur victime de cris racistes a quitté le terrain, et le match a été arrêté. Cela a permis de conscientiser tout le monde et de mener les campagnes adéquates. Il faut marquer le coup et ne pas laisser le terrain aux racistes."

Des déclarations qui rejoignent celles de Romelu Lukaku. Lundi, au lendemain de la rencontre à Cagliari, l'attaquant de l'Inter avait appelé ses collègues de jeu à prendre ce fléau à bras le corps. "Nous sommes en 2019 et au lieu d'avancer, nous reculons. Et je pense qu'en tant que joueurs, nous devons nous unir et prendre position face à ce problème afin de garder ce sport propre et agréable pour tous", avait-il réagi sur Instagram.