Mexique: un blessé grave avant un match des Tigres de Gignac

"La victime est dans un état grave et les services médicaux de l'hôpital universitaire tentent de sauver la vie du patient", a expliqué le bureau du procureur général de l'Etat de Nuevo Leon. La victime, un fan des Tigres, a été attaquée par plusieurs supporters de Monterrey, selon une vidéo tournant sur les réseaux sociaux. Sur cette vidéo, on voit un groupe de gens habillés en bleu et blanc, les couleurs de Monterrey, s'en prendre à un homme, laissé inconscient sur le sol. Cet homme a également été frappé avec un objet pointu, selon les autorités.

Le bureau du procureur a assuré, sur la base des vidéos, "avoir mis en place les moyens nécessaires pour capturer les responsables de ces événements regrettables". "La LIGA MX demande aux autorités de l'état de Nuevo Leon d'enquêter et de clarifier ce qui s'est passé sur l'Avenida Aztlan, à Monterrey, avant le début du match," a annoncé de son côté la ligue mexicaine. Le sulfureux "Clasico Regiomontano" entre Tigres et Monterrey, deux clubs de la même ville, s'est terminé dimanche sur un 0-0.