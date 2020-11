Première saison, et première qualification pour les barrages des playoffs. L'Inter Miami et Blaise Matuidi ont atteint leur but grâce à leur victoire décisive contre Cincinnati (2-1). Ce succès, acquis grâce à des buts de deux défenseurs, Mikey Ambrose et Leandro Gonzalez Pirez, permet à l'équipe floridienne, copropriété de David Beckham, de finir à la 10e place, la dernière qualificative pour un match de barrage qui l'opposera au 7e, le Nashville SC lui aussi nouveau venu en MLS cette saison.