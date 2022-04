Son tout premier transfert : Bryan Roy en 1992

Tout part de là. Après une enfance passée dans le quartier de Haarlem aux Pays-Bas, où il aide son père dans la pizzeria familiale, Mino Raiola se rêve en entrepreneur. Après avoir un temps géré un McDonald's, il réussit à prendre du galon au sein du club local. Comment ? En harcelant le président du Haarlem HFC, fidèle client de la pizzeria. Il devient d'abord comme responsable du centre de formation, avant de tisser sa toile dans le syndicat des joueurs néerlandais.

En 1992, une occasion en or se présente pour lui : le transfert de Bryan Roy au Foggia Calcio. Interprète, confident, facilitateur, il endosse une casquette transversale qui deviendra sa marque de fabrique. "C'est lui qui fait le deal tout simplement parce qu'il parlait italien, rembobinait Roy à Sky Sports en novembre dernier. Mais le plus important, c'est la façon dont il a pris soin de moi après la signature du contrat. Il était avec moi jour et nuit, s'assurait que je m'intégrais de la meilleure façon possible. Je lui en serai toujours reconnaissant car tout le monde ne fait pas ça".

Alors coach de Foggia, Zdenek Zeman se lie avec ce valet pas comme les autres. Le Tchèque l'introduit auprès de certains jeunes talents de son pays. Parmi eux : Pavel Nedved, dont il deviendra l'agent, évidemment.

Son premier gros move : Bergkamp à l'Inter

Mais le premier marché de Raiola, c'est évidemment les Pays-Bas. A l'heure où la génération dorée de l'Ajax Amsterdam inonde le marché, Raiola et ses origines italiennes a bonne presse auprès des joueurs. Son agence "Intermezzo" ne connaît pas les temps morts.

Sans être le premier négociateur, il est invité dans un paquet de deals grâce à sa maitrise de sept langues et des connaissances juridiques suffisantes pour fixer les termes les plus importants des contrats. En 1993, Rob Jansen, agent des stars de la sélection, lui confie une mission d'un autre calibre : gérer le transfert de Dennis Bergkamp, alors 2e au classement du Ballon d'Or, à l'Inter Milan. Bingo.

Son premier coup de Trafalgar : Nedved à la Juventus

Peu à peu, Raiola prend son indépendance. Sa méthode, elle, ne change pas. Du travail en flux tendu, une réelle empathie pour ses poulains et un rentre-dedans qui gêne dans les sphères policées du football. Ces bras de fer et ces coups bas en feront rapidement l'un des agents les plus détestés des directions sportives. C'est avec Pavel Nedved que Raiola façonne un transfert qui ressemble à bien d'autres qu'il fera plus tard.

Eté 2001 : La Juventus Turin perd Zinédine Zidane et cherche son remplaçant. A la Lazio, Juan Sebastian Veron est sur le départ pour Manchester United et Raiola comprend rapidement que les Romains, en manque de liquidités, ne pourront plus être aussi compétitifs que par le passé. Nedved ne l'entend pas de cette oreille, attaché au bien-être de sa famille à Rome. Mais on ne refuse rien à Carmine.

Mino Raiola et Pavel Nedved, en décembre 2003 Crédit: Imago

En secret, il échafaude un plan pour faire de Nedved le successeur de ZZ. Le Tchèque et son agent se rendent en jet privé à Turin pour négocier les termes du contrat. Mais Luciano Moggi, alors directeur sportif de la Juve, fait fuiter le voyage, histoire de forcer la main au clan Nedved. En échange, Raiola réclame un salaire plus élevé que celui de Zidane au Real Madrid. La négociation dure, le joueur donne plein pouvoir à son agent. Qui finira, bien sûr, par obtenir gain de cause.

Sa première grosse trahison : Ibrahimovic à la Juventus

Début du millénaire : sur le terrain, Zlatan n'est pas encore tout à fait Ibrahimovic. En dehors, le géant suédois s'est déjà construit une personnalité qui en fera l'un des grands personnages du football mondial. A l'Ajax, il fait la rencontre de Mino Raiola, l'agent italo-néerlandais ayant ses entrées au sein du plus grand club d'Amsterdam.

Après une première rencontre plutôt musclée, au cours de laquelle l'homme d'affaires demanda au jeune de ranger ses montres de luxe et ses voitures de sport pour se concentrer sur des statistiques alors peu flatteuses, les deux hommes nouent une relation forte.

Devenu, en quelques mois, l'une des stars du club néerlandais, l'attaquant se retrouve au cœur d'un énorme conflit de vestiaire, accusé par une grande partie de ses coéquipiers d'avoir volontairement voulu faire mal à Rafael van der Vaart, meneur de jeu de l'Ajax, lors d'un amical entre la Suède et les Pays-Bas à l'été 2004.

Furieux, sifflé par ses propres supporters à la reprise, Zlatan demande à Mino Raiola d'organiser son départ. En quelques jours, l'agent convainc la Juventus. Et le transfert est bouclé le 31 août, dernier jour du mercato, pour un montant très avantageux pour la Vieille Dame (16 millions payables en 4 fois). L'Ajax, frustré, décide de rompre ses liens avec l'homme d'affaires. Pour quelques années.

Son coup le plus avantageux : Paul Pogba à Manchester United

Dans l'histoire du mercato, le transfert de Paul Pogba à Manchester United n'est plus un record. Sauf dans le milieu des agents. A l'époque, le montant évoqué avait fait du milieu de terrain le joueur le plus cher du monde. Mais il avait aussi et surtout permis à son agent, Mino Raiola, de s'offrir la plus grande commission de l'histoire.

Plusieurs mois après ce transfert, les Football Leaks avaient en effet révélé que l'agent italo-néerlandais avait usé d'une méthode bien connue dans le milieu pour remplir sa caisse. Dans l'opération, l'homme d'affaires avait enfilé trois casquettes : il était à la fois l'agent de Paul Pogba, mais aussi la personne mandatée par Manchester United et… la Juventus pour nouer le deal. Autrement dit, l'Italo-néerlandais a touché des commissions des trois camps, grâce à cet énorme conflit d'intérêts qui lui a permis d'amasser la modique somme de 49 millions d'euros.

A l'époque, Mediapart avait révélé que le coût total du transfert avait atteint 127 millions d'euros pour Manchester United, la Juventus n'empochant "que" 78 millions d'euros. Ces révélations avaient éveillé la curiosité de la FIFA qui, depuis, garde un œil bien plus avisé sur ces montages financiers. A ce petit jeu, Raiola ne devrait donc plus jamais être détroné.

Son transfert le plus caractéristique : Donnarumma au Paris Saint-Germain

Faire partir Gianluigi Donnarumma de l'AC Milan, c'était un objectif auquel Mino Raiola s'est longtemps accroché. Il avait déjà failli réussir son coup en 2017. Le portier italien, alors âgé de 18 ans, avait hésité à quitter le club qui l'avait fait débuter à l'âge de 16 ans. Gigio s'était attiré les foudres des supporters du Milan.

Surnommé "Dollarumma", il avait vu les tifosi lui jeter des faux billets lors d'un match de l'Euro U21. Mais le géant transalpin avait finalement prolongé son contrat jusqu'en juin 2021. Quatre ans plus tard, Raiola a encore poussé pour le départ de Donnarumma. Et il a finalement obtenu gain de cause. Un peu envers et contre tous.

Milan était prêt à lui proposer un salaire de 8 millions d'euros pour le convaincre de rester au club, de retour en Ligue des champions. Le PSG, lui, tenait déjà l'un des meilleurs gardiens du monde dans ses rangs en la personne de Keylor Navas, éblouissant en Ligue des champions. Pas la meilleure destination potentielle pour le gardien. Mais Raiola a eu le deal qu'il voulait. Avec 20 millions d'euros en commission à la clé, il avait des raisons d'insister.

