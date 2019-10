Toronto et Seattle sont qualifiés pour les finales de conférences de MLS .Les deux équipes se sont qualifiées respectivement face à New York FC (2-1) et Salt Lake City (2-0).

Un duel Ibra-Vela

Le club canadien affrontera le vainqueur d'Atlanta-Philadelphie, qui se joue jeudi. Celui de l'état de Washington défiera soit le Los Angeles Galaxy de Zlatan Ibrahimovic soit le Los Angeles FC de Carlos Vela. Un penalty à la dernière minute du temps réglementaire inscrit par Alejandro Pozuelo a permis à Toronto, champion en 2017, de rester en course. L'Espagnol avait ouvert le score à la 47e minute en profitant déjà des errements de la défense adverse.

Les New-Yorkais, exemptés du tour précédent du fait d'avoir terminé premiers de la saison régulière à l'Est, ont égalisé par Ismael Tajouri-Shradi à la 69e. Seattle a pris le dessus sur Salt Lake City après l'heure de jeu grâce à deux buts de Gustav Svensson et Nicolas Lodeiro.