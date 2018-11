David Villa va quitter New York City

L’idylle entre l’attaquant espagnol David Villa et New York City est bientôt terminée. "David Villa quittera le New York City FC à l'expiration de son contrat le 31 décembre 2018 et annoncera sa prochaine destination dans les jours à venir", a expliqué New York City dans un communiqué.

Villa, champion d'Europe 2008 et champion du monde 2010 avec l'Espagne, avait rejoint New York City en provenance de l'Atletico Madrid en 2014 avant même que l'équipe ne soit formée et ne débute dans le Championnat MLS en mars 2015. Il a marqué 80 buts en 124 matches dans le Championnat MLS sous le maillot de City, qui appartient au même propriétaire emirati que le club anglais de Manchester City.

"Tout ce que je peux dire, c'est merci (...) J'aurais aimé avoir offert le titre MLS à nos supporters, mais je ne doute pas une seconde que le club sera sacré champion dans les années à venir", a expliqué le meilleur buteur de l'histoire de la sélection espagnole (59 buts).

City a participé aux play-offs lors des trois dernières saisons, mais a toujours été éliminé en demi-finale de conférence, l'équivalent des quarts de finale.