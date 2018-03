"J'entendais crier les fans : 'on veut Zlatan', je leur ai donné du Zlatan"

Zlatan Ibrahimovic déçoit rarement. Sur le pré. Comme à côté.

Sur le pré, le Suédois a réussi ça.

Vidéo - Premier tir, premier but complètement dingue de Zlatan ! 01:12

Et ça aussi.

Vidéo - Ibrahimovic y est même allé de son doublé et le Galaxy a gagné 4-3 ! 01:32

Et, lorsqu'il est sorti du terrain, assailli par les micros, l'ancien avant-centre du Paris Saint-Germain a joint la parole aux actes, expliquant à la presse comment et pourquoi il avait tenté ce geste d'une folle spontanéité six minutes après être entré en jeu. "J'ai vu que le gardien était avancé, je n'ai pas réfléchi et j'ai tiré tout de suite, c'est le meilleur sentiment du monde", a-t-il expliqué. "Chaque fois que je rejoins une nouvelle équipe, je marque toujours dès mon premier match, je ne pouvais pas faire autrement aujourd'hui", a ajouté le nouvel arrivant. "Mon genou va bien, après une journée comme cela, difficile de se plaindre", s'est-il également réjoui, rayon santé.

Zlatan Ibrahimovic n'a pas mis longtemps à être adopté par le public californien, qui n'avait d'yeux que pour lui. Même lorsqu'il attendait son heure sur le banc de touche. "J'entendais les supporters crier en tribunes avant que j'entre en jeu 'On veut Zlatan'. Je leur ai donné du Zlatan", a-t-il ajouté. Efficace. Spectaculaire. Du Zlatan dans le texte.