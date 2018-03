La Juventus Turin défiera les étoiles de la MLS lors du prochain All-Star Game

Vous vous régalez à suivre la MLS sur les chaînes d'Eurosport ? Vous avez aussi un petit faible pour la Juventus ? Alors nous avons une bonne nouvelle pour vous. Le mercredi 1er août 2018*, la Juventus Turin de Gianluigi Buffon, Paulo Dybala et Blaise Matuidi affrontera une sélection des meilleurs joueurs de la ligue nord-américaine pour la 23e édition du All-Star Game de la MLS.

L'an dernier, c'est le Real Madrid qui avait été convié et la bande à Zinedine Zidane s'était imposée aux tirs au but après avoir fait 1-1 dans le temps règlementaire. Après l'AS Roma en 2013, la Vieille Dame sera la deuxième équipe italienne à participer au All-Star Game, qui oppose depuis 2005 les meilleurs joueurs de MLS à un club du Vieux Continent.

Cet été, ce "match des étoiles" se tiendra dans le spectaculaire Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta, qui peut accueillir jusqu'à 71 874 personnes en version soccer. On ne connaît pas encore l'identité des stars qui représenteront la MLS, mais on sait déjà qui entraînera cette formation : l'Argentin Gerardo "Tata" Martino, ancien coach du Barça et de l'Albiceleste, qui officie depuis l'an dernier sur le banc d'Atlanta United.

Vidéo - Et si le Mercedes-Benz Stadium était la plus belle enceinte du monde ? 01:07

* Le All-Star Game aura lieu le mercredi 1er août à 19h30, heure locale. Soit 1h30 du matin en France, dans la nuit du mercredi 1er au jeudi 2 août.