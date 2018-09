MLS - New York City battu pour la première fois à domicile

New York City a concédé mercredi face à New England sa première défaite à domicile (1-0) de la saison dans le cadre du Championnat nord-américain de football (MLS).

City a dominé les débats face à un adversaire recroquevillé en défense, mais s'est fait surprendre sur une des rares attaques de New England.

Le seul but de la rencontre a été inscrit par Brian Wright à la 71e minute.

La franchise new-yorkaise affichait jusqu'à mercredi un bilan impressionnant à domicile de dix victoires et trois nuls.

City reste 3e de la conférence Est et bien parti pour disputer les play-offs avec 48 points, mais a manqué l'occasion de revenir sur le leader, les New York Red Bulls (55 pts) et Atlanta (2e, 54 pts) qui s'étaient tous deux inclinés le week-end dernier.

New England, qui ne s'était plus imposé depuis deux mois (6 défaites et 3 nuls), s'est relancé dans la course aux play-offs: l'équipe établie près de Boston est 7e (33 pts), à trois points de Montréal, dernier qualifié virtuel pour la phase finale (6e).