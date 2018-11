Playoffs - 1er tour : D.C. United et le Los Angeles FC tombent de haut

D.C. United et le Los Angeles FC ont mordu la poussière jeudi dès le 1er tour des play-offs de MLS en s'inclinant à domicile respectivement face à Columbus et au Real Salt Lake. La formule, de plus en plus contestée, des play-offs MLS a encore faite des siennes: elle a eu raison de deux des équipes les plus spectaculaires du Championnat 2018, surprises devant leur public par des outsiders.

D.C. United qui restait sur dix matches sans défaite, a chuté à l'issue de la séance des tirs au but (2-2 a.p., 3 tab à 2). Tout avait pourtant bien commencé pour l'équipe de la capitale fédérale américaine qui avait ouvert la marque par le Français Frédéric Brillant à la suite d'une erreur du gardien de Columbus (21e). Columbus a rapidement égalisé grâce à son attaquant argentin Federico Higuain qui a profité d'un cafouillage devant le but de D.C. United.

Sous l'impulsion de Wayne Rooney et de Luciano Acosta, D.C. United a repris l'ascendant et le contrôle des opérations, mais a buté sur une équipe de Columbus, bien regroupée en défense. C'est même la franchise de l'Ohio qui a failli faire la différence avant la fin du temps réglementaire sur un tir de 25 m de Pedro Santos, détourné du bout des doigts par Bill Hamid (85e). En prolongation, Higuain a donné pour la première fois de la soirée l'avantage à Columbus (96e) d'une spectaculaire tête dos au but. D.C. United a fait le siège du but de Columbus et a été récompensé à la 116e minute par une reprise de volée de Nick DeLeon.

Match interrompu à Los Angeles

Rooney dont l'arrivée en juillet avait réveillé D.C. United, alors lanterne rouge, a mal lancé son équipe dans la séance des tirs au but en échouant face à Zack Steffen. Le gardien de Columbus, déjà héros de la qualification de son équipe aux tirs au but à ce même stade des play-offs en 2017 contre Atlanta, a également détourné la tentative d'Acosta, puis DeLeon, auteur de l'égalisation, a manqué le cadre et offert la qualification à Columbus. Columbus sera opposé en quarts de finale aux New York Red Bulls, meilleure équipe de la saison régulière.

Le Los Angeles FC est passé par tous les états lors du premier match des play-offs de son histoire, perdu 3 à 2 face au Real Salt Lake. Le LAFC qui a fait ses débuts en MLS cette saison, a couru après le score, puis a égalisé avant de prendre l'avantage (2-1) à la 54e minute par Christian Moralez, entré à la pause. Mais le Real Salt Lake qui a profité de l'effondrement du l'autre club de Los Angeles, le Galaxy, lors de la dernière journée de la saison régulière pour se qualifier de justesse pour les play-offs, a égalisé sur une superbe volée de son attaquant croate Damir Kreilach.

Le bouillant public du Banc of California Stadium qui avait obligé l'arbitre à interrompre la rencontre en première période pendant cinq minutes pour calmer les esprits --du jamais-vu en MLS-- n'était pas au bout de ses surprises. Le Real Salt Lake reprenait l'avantage à la 69e minute sur un tir de Jefferson Savarino détourné par Walker Zimmerman dans son propre but. Malgré les efforts de Carlos Vela, nommé comme Zlatan Ibrahimovic et Wayne Rooney pour le titre de meilleur joueur de la saison, le LAFC n'a pas réussi à se relancer et le Real Salt Lake qui n'avait plus remporté un match de play-offs depuis 2013, défiera en quarts de finale Kansas City dès dimanche.