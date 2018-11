Portland, premier qualifié pour le dernier carré

Les Timbers, sacrés champions MLS en 2015 et vainqueurs du match aller 2 à 1, se sont inclinés 3 à 2 lors d'un match retour au scénario débridé, puisque Seattle a arraché la prolongation dans le temps additionnel (90+3) par la Péruvien Raul Ruidiaz.

Le Colombien Dairon Asprilla a égalisé dès le début de la prolongation et a propulsé virtuellement Portland en demi-finales, mais l'Uruguayen Nicolas Lodeiro a ramené sur penalty (97) les deux équipes dos à dos.

Lors de la séance de tirs au but, Seattle, champion MLS 2016 et vice-champion 2017, a pris un départ catastrophique avec deux de ses trois premières tentatives ratées. C'est Asprilla qui a qualifié Portland en prenant à contrepied le gardien de Seattle Stefan Frei.

En finale de la conférence Ouest, Portland sera opposé au Sporting KC ou au Real Salt Lake qui ont fait match nul 1-1 à l'aller. Les trois derniers matchs retour sont programmés dimanche.

A l'Est, les deux franchises new-yorkaises sont en ballotage défavorable: City s'est incliné 1 à 0 à domicile face à Atlanta et les Red Bulls aborderont le match retour devant leur public avec un but de retard face à Columbus (1-0).