Chicago Fire : l'entraîneur prolongé

Chicago garde sa confiance à Veljko Paunovic. Si le Serbe avait conduit le Chicago Fire en playoffs en 2017, son équipe, pourtant renforcée par l'ancien international allemand Bastian Schweinsteiger, n'avait remporté que huit de ses 34 matches la saison dernière et avait terminé 10e et avant-dernière de la conférence Est. "Nous croyons dans tout le travail qui a été accompli et qui nous rapproche d'une équipe qui peut viser le titre", a expliqué le directeur sportif de Chicago, Nelson Rodriguez.

Paunovic, 41 ans, est en poste depuis 2015. Il dispose dans son nouveau contrat d'une option pour une troisième saison.

Chicago a remporté le titre de champion MLS une fois en 1998, date de ses débuts dans le championnat nord-américain, mais n'a plus dépassé le premier tour des playoffs depuis 2009.