MLS : Atlanta recrute l'Argentin Gonzalo Martinez

Martinez, surnommé "Pity", a signé un contrat portant "sur le long-terme", a indiqué la franchise du Championnat nord-américain de football (MLS), sans plus de précisions. Le milieu offensif, âgé de 25 ans, a été élu meilleur joueur d'Amérique du Sud en 2018.

Gonzalo Martinez a notamment inscrit le but qui a scellé la victoire de River Plate face à son grand rival de Boca Juniors lors de la finale retour de la Copa Libertadores en décembre dernier. "Je suis très heureux de rejoindre la MLS et Atlanta, le club m'a montré qu'il avait confiance en moi", a-t-il expliqué. Martinez rejoint l'une des équipes les plus spectaculaires de l'histoire de la MLS, sacrée championne dès sa deuxième saison d'existence.

Avec River Plate, son club depuis 2015, il a remporté deux éditions de la Copa Libertadores (2015, 2018), deux éditions de la Coupe d'Argentine (1016, 2017) et une Supercoupe d'Argentine (2017). Il a marqué 33 buts en 167 matches, toutes compétitions confondues.

Martinez aura notamment pour coéquipiers le Vénézuélien Josef Martínez, meilleur buteur du Championnat 2018, les Argentins Ezequiel Barco et Franco Escobar. Atlanta a changé d'entraîneur après le départ de l'Argentin Gerardo Martino, qui a pris la tête de la sélection mexicaine. Il a été remplacé par le Néerlandais Frank de Boer. Le Championnat 2019 débute le 3 mars.