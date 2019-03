Gaitan quitte le club chinois de Dalian Yifang pour rejoindre Chicago. Le milieu de terrain de 31 ans a passé l'année 2018 dans le Championnat de Chine où il a disputé 28 matches et marqué deux buts. Chicago, où évolue l'ancien international allemand Bastian Schweinsteiger, n'a rien eu à débourser pour s'attacher les services du milieu offensif.

"Nous voulions ajouter une pièce de plus à notre arsenal offensif et nous pensons que le dynamisme et la qualité de meneur de jeu de Nico vont lui permettre de vite d'adapter à notre style de jeu", a expliqué le président et directeur sportif de Chicago, Nelson Rodriguez.

Gaitan a été sélectionné à 16 reprises en équipe d'Argentine depuis ses débuts internationaux en 2009. Il a fait l'essentiel de sa carrière sous le maillot de Benfica, avec lequel il a notamment remporté trois titres de champion du Portugal de 2010 à 2016. Il a ensuite passé une saison et demie en Espagne avec l'Atletico Madrid, avant de s'envoler pour la Chine en février 2018.

Chicago, sacré champion MLS dès sa première saison en 1998, son seul titre, a débuté la saison 2019 avec un nul et une défaite. Le Fire est 8e de la conférence Est.