Pas de vainqueur dans le derby de Los Angeles. Grâce à un Zlatan Ibrahimovic des grands soirs, le Los Angeles Galaxy et le Los Angeles FC Se sont quittés sur un match nul dimanche soir (3-3). L'ancien attaquant de la Suède et de Manchester United a trouvé l'ouverture dès la 2e minute sur une superbe passe de l'ancien milieu argentin de Boca Juniors, Christian Pavon, récemment prêté au Galaxy, 4e au classement.

Dans un début de match tonitruant, le LFC a égalisé par le Ghanéen Latif Blessing (12e) avant qu'Ibra ne redonne l'avantage aux siens évitant le piège du hors-jeu pour aller marquer dans la cage désertée par le gardien Tyler Miller seulement trois minutes plus tard. Et dans la foulée Pavon (16e) marquait à son tour pour faire le break.

Mais juste avant la mi-temps, Blessing y allait aussi de son doublé profitant d'un tir du Mexicain Carlos Vela dévié et n'ayant plus qu'à pousser le ballon dans le but. Le même Vela permettait à son équipe de revenir à hauteur huit minutes après la reprise en reprenant victorieusement une passe de Mark Anthony Kaye.

Moins intense que le premier acte, la suite de la seconde période ne donnait pas l'occasion aux deux équipes de se départager. Au match aller le 20 juillet, le Galaxy s'était imposé face à son rival 3 à 2 grâce à un triplé de... Zlatan Ibrahimovic.