Le prochain All Star Game de MLS, ce sera à Los Angeles le 29 juillet 2020. Le match opposera les meilleurs joueurs du championnat à une sélection de joueurs évoluant dans le championnat mexicain (LIGA MX), une première. Depuis 2005, l'adversaire invité était un club européen. La dernière fois qu'un duel américano-mexicain a eu lieu remonte à 2003. Les All-Star MLS avaient battu le CD Guadalajara (3-1).

Cet été, c'est l'Atletico de Madrid qui a remporté le All Star Game (3-0), succédant notamment à la Juventus (2018) et au Real Madrid (2017). Le 25e All-Star Game se déroulera au Banc of California Stadium, occupé depuis son inauguration en 2018 par le Los Angeles FC où évolue l'attaquant mexicain Carlos Vela, sacré MVP de la saison à peine écoulée.