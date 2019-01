MLS : Martinez prolonge jusqu'en 2023 avec Atlanta

Bonne nouvelle pour Frank de Boer. L’entraîneur d’Atlanta pourra compter sur les services de l’attaquant Josef Martinez. A 25 ans, le Vénézuelien a réalisé en 2018 une saison exceptionnelle avec 31 buts, nouveau record du championnat, et a été l'un des artisans du titre de champion d'Atlanta dès sa deuxième saison en MLS.

"Je ne veux pas aller ailleurs, car je suis chez moi ici, vous pouvez attendre de moi encore plus de travail, encore plus d'efforts, parce que c'est ce que je suis, je veux gagner et je vais tout donner pour mon équipe et ma ville", a-t-il expliqué.

La saison dernière, l’attaquant a collectionné les trophées de meilleur joueur de la saison régulière, de la saison 2018 et du All Star Game, du jamais vu dans l'histoire de la MLS, ainsi que le trophée de meilleur buteur. Martinez est arrivé en 2017 à Atlanta. Il a déjà eu des expériences européennes, en Suisse et Italie, qui n'ont pas été concluantes.

Plutôt que de répondre aux sollicitations des clubs européens, Martinez s'est engagé sur le long terme avec Atlanta, qui a pourtant changé d'entraîneur à l'intersaison avec le départ de l'Argentin Gerardo Martino, parti diriger la sélection mexicaine, et l'arrivée du Néerlandais Frank de Boer.