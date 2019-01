MLS : Tim Howard prendra sa retraite à l'issue de la saison 2019

Tim Howard annonce sa future retraite avant même que la nouvelle saison de MLS commence. "Je suis impatient de commencer la saison 2019 de la MLS, car ce sera ma dernière", a écrit l'ancien portier de Manchester United et d'Everton sur son compte Twitter. "Nous aurons beaucoup de temps pour faire dans le sentimental plus tard, mais pour l'instant, je vais profiter de chaque minute et, comme toujours, me battre âprement pour mener les Rapids à la victoire", a ajouté le joueur de 39 ans.

Howard est le gardien le plus capé de l'histoire de l'équipe nationale américaine avec 121 participations. Il a été un membre clé de l'équipe américaine lors du Mondial 2014 au Brésil, où les Etats-Unis s'étaient sortis d'un groupe difficile en poules, avant de tomber face à la Belgique en 16e de finale. Lors de ce match, Howard avait notamment réussi à faire 15 sauvetages devant ses buts pour mener son équipe jusqu'aux prolongations. Le portier des Rapids avait pris sa retraite internationale après l'échec des États-Unis à se qualifier pour la Coupe du monde 2018.