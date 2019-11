L'attaquant mexicain a obtenu plus de 69% des votes, loin devant Zlatan Ibrahimovic, des Los Angeles Galaxy, deuxième avec seulement 14,1% de voix. Vela, âgé de 30 ans, a été honoré au cours d'une cérémonie organisée à Los Angeles. Grâce à ses deux buts et une passe décisive, le Los Angeles FC avait battu les Los Angeles Galaxy en playoffs. Mais l'équipe de Vela s'est inclinée en finale de Conférence Ouest devant les Seattle Souders (3-1) et ne disputera pas la finale du Championnat qui aura lieu le 10 novembre à Seattle.

Les Souders y affronteront le club canadien du Toronto FC, tombeur d'Atlanta United, tenant du titre, en finale de Conférence Est (2-1). Pour le Los Angeles FC, le trophée de MVP de Vela, qui a disputé la dernière Coupe du monde en Russie avec le Mexique, s'ajoute à celui de meilleur entraîneur de l'année décroché par Bob Bradley, pour la 3e année consécutive. Enfin, le Los Angeles FC a aussi reçu le trophée de la meilleure équipe de la saison régulière.