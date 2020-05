MLS - A partir du 6 mai, les joueurs de MLS pourront reprendre l'entraînement individualisé. Prise de température, distancion sociale, désinfection des ballons... toutes les mesures sanitaires seront prises pour empêcher toute propagation du coronavirus.

La MLS fait un tout petit pas vers l'espoir d'une reprise du championnat. En effet, elle a annoncé vendredi que les joueurs pourraient reprendre un entraînement individuel, à partir de mercredi 6 mai, dans les installations extérieures de leur club, si les directives locales et gouvernementales liées au coronavirus le permettent. Cette décision est similaire à celle prise jeudi par la NBA qui va autoriser ses joueurs à effectuer des entraînements en solitaire dans les installations de leur franchise à partir de vendredi prochain.

La saison de MLS a été suspendue après seulement deux journées mi-mars, en raison de la pandémie de Covid-19. Comme les basketteurs, les footballeurs feront leur séance sur la base du volontariat, jusqu'au nombre de quatre simultanément, chacun ayant sa portion de terrain. Selon l'instance, le fait que les joueurs s'entraînent sur les installations et terrains de leurs clubs, permet à leurs dirigeants de contrôler cet environnement et de garantir que toutes les personnes impliquées adhèrent aux protocoles de distanciation sociale et de sécurité imposés par la MLS avec des experts médicaux.

Prise de température pour chaque joueur

Parmi les protocoles à respecter, les joueurs ne pourront pas accéder aux autres installations de l'équipe telles que les gymnases, les vestiaires et autres salles d'entraînement, sauf autorisation donnée à ceux étant en rééducation ou devant soigner une blessure. Les équipes devront restreindre l'accès des lieux au personnel essentiel uniquement, désinfecter tous les espaces d'entraînement et les équipements tels que les ballons, les plots ou les buts entre chaque séance. Une vérification de la température de chaque joueur devra être opérée à son arrivée.

Les équipes devront échelonner les arrivées et les départs des joueurs et du personnel et désigner des espaces de stationnement pour maintenir une distance maximale entre les véhicules. Et les joueurs devront utiliser un kit de protection individuelle pour se rendre sur le terrain et en revenir depuis les parkings.

