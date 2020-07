Henry (Impact) aimerait soutenir Black Lives Matter à Orlando

L'entraîneur de l'Impact Montréal Thierry Henry a indiqué mardi vouloir afficher son soutien au mouvement Black Lives Matter lors du tournoi organisé par MLS à Orlando à partir du 8 juillet, sans en dévoiler davantage.

"Là-bas, à Orlando, je ne sais pas ce qui se produira, ce qui nous sera permis de faire ou pas pour soutenir la cause. Il y a quelque chose que je voudrais faire mais je le garde pour moi", a déclaré Henry lors d'une visio-conférence avec la presse. "Je pense que nous savons tous que les vies des Noirs comptent (Black Lives Matter). Nous en parlons, chacun le fait, chacun montre qu'il commence à comprendre notre douleur", a ajouté le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France.

Après la mort tragique de George Floyd, un Afro-Américain asphyxié par un policier blanc lors de son interpellation le 25 mai à Minneapolis, Henry avait écrit un message sur son compte Instagram dans lequel il appelait au changement pour que cessent les injustices et violences raciales. Son équipe doit se rendre dans les prochaines heures à Disney World où elle est engagée dans un tournoi à huis clos, au format Coupe du monde, avec une phase de groupes suivie de matches à élimination directe, des 8e jusqu'à la finale le 11 août.

En Floride, la recrudescence spectaculaire des cas de Covid-19 ne semble pas altérer son envie de participer à la compétition. "On s'adaptera, la ligue a pris ses précautions. On se prépare à jouer ce tournoi, même si les conditions physique mentales ne seront pas évidentes. Il y aura peut-être des choses qui se passeront, on verra bien", a-t-il dit. "En général, quand tu vas disputer un tournoi, tu as un temps de préparation et des matchs amicaux. Là, on n'en a pas pour les raisons que l'on connaît. C'est la première fois de ma vie où je me retrouve dans une situation où ton premier match du tournoi est le premier de la compétition", a-t-il encore confié. "J'ai joué beaucoup de tournois. Mais on pouvait sortir, on pouvait avoir une journée de congé, on pouvait visiter les alentours, voir sa famille... rien ne se compare à ce qu'on va vivre. Comprenez-moi bien: je ne me plains pas, je ne fais que dire que la situation sera différente en raison du Covid-19".

