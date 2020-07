MLS - Alors qu'elle compte neuf cas de joueurs positifs au Covid-19, la franchise de Nashville a décidé de renoncer au tournoi de reprise de la MLS, qui se tient à Orlando.

La pandémie de coronavirus perturbe fortement la reprise de la Major League Soccer. En effet, Nashville s'est retiré du tournoi de reprise de la saison de MLS, qui a débuté mercredi, après la découverte de quatre nouveaux cas de Covid-19 au sein de son équipe. Nashville est la deuxième équipe à annoncer son retrait du tournoi "MLS is Back" à Orlando (Floride), après Dallas qui dénombre 11 cas positifs au Covid-19 parmi ses membres.

"Nous avons procédé au retrait du Nashville SC du tournoi MLS is Back", a déclaré jeudi le patron de la MLS, Don Garber, dans un communiqué. "En raison du nombre de tests positifs, le club n'a pas pu s'entraîner depuis son arrivée à Orlando et ne pourra pas jouer de matchs", a-t-il ajouté. Nashville compte au total neuf joueurs positifs au Covid-19. Selon une déclaration faite par le club, un joueur a été testé positif peu après l'arrivée de l'équipe à son hôtel en Floride, tandis que huit autres ont été testés positifs quelques jours après.

MLS Cinq joueurs positifs au Covid-19, le match Nashville-Chicago Fire reporté HIER À 19:59

"Nous nous concentrons maintenant sur la récupération de nos joueurs qui ont été infectés par le Covid-19 et sur le retour en toute sécurité de l'ensemble de notre groupe, a déclaré Ian Ayre, directeur général de Nashville. Une fois que tout le monde sera sain et sauf à Nashville, nous pourrons alors tourner la page et nous atteler à notre préparation pour pouvoir jouer la seconde partie de la saison".

Après une interruption de quatre mois à cause du coronavirus, la MLS a relancé sa saison avec un tournoi de type Coupe du monde réunissant à l'origine 26 équipes dans une "bulle" isolée au sein de Disney World à Orlando, dans un contexte de recrudescence du nombre de cas aux Etats-Unis et notamment en Floride. Le premier match, disputé à huis clos, a opposé mercredi Orlando à l'Inter Miami (2-1). Après les forfaits de Dallas et Nashville, les organisateurs ont modifié le format de la compétition, en répartissant les équipes restantes en six groupes de quatre.

MLS Par crainte du coronavirus, Vela préfère renoncer à la reprise 06/07/2020 À 18:56