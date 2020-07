Un football et un masque (coronavirus)

MLS - Alors que cinq joueurs de Nashville ont été testés positifs au coronavirus à Orlando, la franchise de l'Est, qui devait affronter Chicago Fire mercredi pour le retour de la MLS, a vu son match reporté.

Le report du match Nashville-Chicago Fire, qui devait se disputer mercredi, a été décrété par la MLS. En effet, cinq joueurs du Nashville SC ont été positifs au Covid-19. Le club a précisé que tous les cas sont apparus après l'arrivée de l'équipe à Orlando, en Floride, où 26 équipes sont basées pour le tournoi "MLS is Back" (ndlr : la MLS est de retour). Deux des cas ont été confirmés au cours du week-end tandis que les trois autres l'ont été lundi soir.

MLS La MLS de retour quatre mois plus tard à Orlando : un test grandeur nature pour le sport US HIER À 15:40

Les examens de quatre autres joueurs se sont révélés non concluants et nécessiteront davantage de tests, a déclaré l'équipe. Le Nashville SC a déclaré que la Ligue "continuerait d'évaluer la participation du club au tournoi en fonction des résultats des tests supplémentaires". Il s'agit d'un autre coup dur porté à la reprise de la MLS, un jour après que le FC Dallas a dû se retirer du tournoi, 11 membres du club - dix joueurs et un encadrant - ayant été testés positifs au coronavirus. Le meilleur joueur de la saison dernière, Carlos Vela, ne fera quant à lui pas le voyage avec son équipe du Los Angeles FC.

MLS Par crainte du coronavirus, Vela préfère renoncer à la reprise HIER À 18:56