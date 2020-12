S'il a quitté la Major League Soccer depuis un an, Zlatan Ibrahimovic y a incontestablement laissé sa trace. Preuve en est, le Suédois a été récompensé par les fans américains qui l'ont consacré comme auteur du plus beau but de l'histoire du championnat américain. Ce vote a été organisé à l'occasion des 25 ans d'existence de la compétition qui avait été lancée en 1996. Le Suédois comptait d'ailleurs deux buts parmi les 25 pré-sélectionnés.