La MLS et les clubs qui la composent affirment surveiller de très près la situation et rester en contact avec les autorités responsables des questions de santé. Et ce, alors que le Covid-19 a fait 12 morts aux Etats-Unis, dont 11 dans la seule région de Seattle au sein de l'Etat de Washington, et que plus de 200 cas d'infection ont été confirmés dans le pays.

"Rien n'est plus important que la sécurité publique et le bien-être de nos fans lors de tous les événements que nous organisons. Nous entretenons un dialogue permanent avec les autorités sanitaires régionales et la Major League Soccer, en plus de notre réseau d'experts médicaux. C'est pourquoi, le match de samedi pourra avoir lieu", ont indiqué les dirigeants des Seattle Sounders.

En guise de mesure de précautions, un nettoyage accru du stade, le CenturyLink Field, sera effectué pour en désinfecter toutes les zones avant et après chaque événement qui s'y produira. Des postes de désinfection des mains seront également disposés sur tout le site.

Le 22 février, un employé de ce stade a été testé positif au coronavirus. Il avait travaillé lors d'un match de football américain un peu plus tôt le mois dernier. "L'employé concerné n'a participé à aucun événement des Sounders", a tenu à préciser le club de Seattle, champion en titre.

Les San Jose Earthquakes ont eux aussi assuré qu'ils accueilleraient bien Minnesota samedi comme prévu, bien que le département de santé publique du comté de Santa Clara (Californie) ait recommandé que tous les grands événements soient annulés.

"Nous conseillons aux membres les plus à risque de notre communauté, y compris les personnes de plus de 50 ans et les personnes malades ou en proie à des problèmes de santé, quelle que soit la gravité des symptômes, de s'abstenir de venir assister au match", a simplement déclaré le club de San Jose.