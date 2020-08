MLS - En battant New York City (3-1), Portland s'est qualifié pour les demi-finales du tournoi, tout comme Minnesota, qui a battu San Jose Earthquakes (4-1).

Portland, qui a battu New York City FC (3-1) et Minnesota United, vainqueur des San Jose Earthquakes (4-1), se sont qualifiés samedi pour les demi-finales du tournoi organisé par la Ligue nord-américaine (MLS) à Disney World. Portland, lauréat de la Coupe MLS en 2015, sera opposé au Philadelphia Union mercredi prochain pour une place en finale.

Les Timbers, menés au score après un penalty transformé par le Paraguayen Jesus Medina (27e), ont d'abord égalisé juste avant la pause par l'Argentin Sebastian Blanco. Ils ont ensuite pris l'avantage par Diego Valeri qui venait d'entrer en jeu (65e) et l'ont accentué grâce au Péruvien Andy Polo (76e). Plus tôt, Minnesota s'est facilement défait de San Jose, en menant rapidement de deux buts, inscrits à une minute d'intervalle par le Finlandais Robin Lod (20e) et l'Américain Jacori Hayes (21e).

Le Suédois Magnus Eriksson a redonné espoir aux Earthquakes sur penalty au retour des vestiaires (50e). Mais les "Looms" (les huards) ont enfoncé le clou deux fois par le Paraguayen Luis Amarilla (56e) et l'Américain Marlon Hairston (86e). Ils devront battre Orlando City FC jeudi prochain pour atteindre la finale.

