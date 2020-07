MLS - Malgré leur match nul (0-0) concédé ce mardi, Toronto FC et New England Revolution ont validé leur ticket pour les huitièmes de finale du tournoi de MLS.

Le Toronto FC et New England Revolution ont fait match nul (0-0) mardi et se sont qualifiés pour les 8e de finale du tournoi organisé par la Ligue nord-américaine (MLS), à huis clos dans la bulle d'Orlando. Avec 5 points chacun, ces deux équipes peuvent être encore rejointes par DC United en cas de victoire plus tard dans la journée contre l'Impact Montréal de Thierry Henry, au bord de l'élimination après deux défaites initiales.

L'espoir est encore permis pour Henry

Selon ce scénario, quelle que soit l'équipe finissant à la troisième place selon la différence de buts, elle avancera aussi en 8e de finale, cinq points l'assurant de faire partie des quatre meilleurs troisièmes, selon une projection de la MLS. Une assurance que n'a pas encore l'Impact Montréal, qui en cas de succès, certes impératif contre DC United, ne comptera que trois points. Un troisième match doit être disputé ce mardi soir entre Columbus Crew, déjà qualifié, et Atlanta United, comptant pour le groupe E.

