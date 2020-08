Un joueur du Chicago Fire a été testé positif au Covid-19, a annoncé vendredi le club, alors que la Ligue nord-américaine de football (MLS) tente de remettre sa saison sur les rails.

"Tous les autres joueurs et membres du club ont renvoyé consécutivement des résultats de tests négatifs et ne présentent aucun symptôme", a déclaré le Fire dans un communiqué. "Dès que nous avons reçu le test positif initial, le joueur, qui est asymptomatique, s'est isolé selon un protocole strict et détaillé", a-t-il ajouté.

Le club a précisé que le joueur ne s'était pas rendu jeudi à Columbus (Ohio) - où le Fire a perdu 3 à 0 face au Columbus Crew - et qu'il resterait isolé jusqu'à ce qu'il ait un feu vert médical. Le Chicago Fire doit accueillir le FC Cincinnati mardi au stade du Soldier Field.

Les protocoles de la MLS pour éviter la propagation du coronavirus obligent les joueurs à subir des tests tous les deux jours, y compris la veille de chaque match. Un cas positif est confirmé après deux tests positifs d'affilée.

Mais "à la suite de ce test positif confirmé, le Chicago Fire va maintenant commencer des tests quotidiens sur toute l'équipe première et le staff", a indiqué le club. La MLS a suspendu sa saison en mars après seulement deux semaines de compétition, à cause de l'épidémie.

Le championnat a repris dans un format Coupe du monde sans spectateurs dans la "bulle" de Disney World à Orlando, en Floride, puis la saison régulière depuis le 12 août, avec des matches sur les terrains des équipes engagées.

Le club de Sporting Kansas City a maintenu sa place de leader de la conférence Ouest vendredi, avec une victoire contre Minnesota (2-1). L'affiche de la semaine se tiendra samedi avec le match entre le Los Angeles Galaxy et le LAFC, un derby surnommé "El Trafico".

