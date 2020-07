Philadelphia qualifié pour les demi-finales

Le Philadelphia Union, vainqueur du Sporting Kansas City (3-1) grâce notamment à un doublé de l'attaquant brésilien Sergio Santos, s'est qualifié jeudi pour les demi-finales du tournoi organisé par la MLS à Disney World.

L'équipe de Pennsylvanie sera opposée au vainqueur du quart de finale prévu samedi entre le New York City FC et les Portland Timbers. Philadelphie a tué tout suspense en un quart d'heure, avec trois buts inscrits par le milieu cap-verdien Jamiro Monteiro (24e) et Santos (26e, 39e). Malgré une réduction du score du Mexicain Alan Pulido dans les arrêts de jeu de la première période, Kansas City n'a pu inverser le cours de la rencontre lors des 45 dernières minutes.

