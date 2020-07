"Si tu rentres sur le terrain sans volonté, tu ne peux pas gagner" : Henry tance (déjà) ses joueurs

MLS - Thierry Henry n'a pas aimé la performance de son équipe, l'Impact de Montréal, défait par New England Revolution (0-1) pour la reprise du championnat américain de football, jeudi. Le jeune entraîneur n'a pas épargné ses joueurs après le match.

On le sait, Thierry Henry est un perfectionniste. Et face à la médiocrité, il mâche rarement ses mots. Battu pour la reprise de la Major League Soccer - qui a changé de format en raison du coronavirus et se déroule désormais dans une bulle à Orlando - avec son club de l'Impact de Montréal par le Revolution de la Nouvelle-Angleterre (0-1), le jeune entraîneur n'a pas apprécié du tout ce qu'il a vu de son équipe sur le terrain et l'a fait savoir.

Si Henry a appris à modérer ses exigences sur le plan technique depuis ses débuts difficiles à Monaco, il avait d'autres reproches à formuler à ses joueurs. "On n’est pas là pour chercher des excuses, je n’ai pas du tout aimé l’attitude de l’équipe, on a perdu tous nos duels, on a perdu des ballons sans pression. Si tu rentres sur le terrain sans volonté et en faisant autant d’erreurs, tu ne peux pas gagner. Se battre et ne pas perdre des ballons, ç’a un peu été notre truc depuis le début", a-t-il notamment fustigé.

Thierry Henry, en memoria de George Floyd (Foto: Twitter MLS) Crédit: Twitter

Les joueurs sur la même longueur d'onde

Les conditions particulières de la reprise de la compétition et les forfaits de deux franchises, le FC Dallas et le Nashville SC à cause de multiples cas de coronavirus parmi leurs joueurs, ont certainement pesé dans les esprits. De plus, l'équipe canadienne n'a pu reprendre l'entraînement que 10 jours après son premier adversaire. Mais les hommes de Thierry Henry ne se sont pas défilés devant les micros, confirmant l'analyse de leur coach.

"Je suis très déçu, nous n’avons pas eu un bon match. On ne peut pas utiliser la chaleur comme excuse parce qu’elle était la même pour les deux équipes", a notamment déclaré le défenseur international finlandais Jukka Raitala, particulièrement en difficulté. Pour leur prochain match, les joueurs de l'Impact de Montréal tenteront de se rattraper lors du derby canadien contre Toronto la semaine prochaine.

