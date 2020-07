MLS - Le New York City FC et le Sporting Kansas se sont qualifiés dimanche pour les quarts de finale du tournoi de reprise. Le NYFC a battu Toronto, tandis que Kansas a dû en passer par la séance de tirs au but contre Vancouver.

Le New York City FC et le Sporting Kansas City se sont qualifiés dimanche pour les quarts de finale du tournoi organisé par la Ligue nord-américaine (MLS) à Disney World. NY City FC a battu Toronto 3-1 et sera opposé en quarts au vainqueur du duel prévu mardi entre les Portland Timbers et le FC Cincinnati.

Le Sporting Kansas City a eu besoin de recourir aux tirs au but pour se défaire des Vancouver Whitecaps (0-0, 3 t.a.b à 1) et s'en est remis à son gardien américain de 34 ans, Tim Melia. Le club du Missouri rencontrera en quarts celui de Philadelphie, qui a battu samedi les New England Revolution (1 - 0).

La fin du championnat MLS, sous forme de tournoi "MLS is Back", est organisé sur un seul site à Orlando, en Floride, après une interruption de quatre mois en raison de la pandémie de coronavirus.

