On l'a connu joueur, dirigeant, ambassadeur ou encore mannequin, mais David Beckham a aussi un pied dans l'usine cinématographique. Alors qu'il a déjà été à l'affiche de plusieurs séries et films, le Spice Boy a présenté son nouveau projet de série avec Disney+. L'actuel propriétaire de l'Inter Miami sera en effet l'une des figures de proue du prochain feuilleton Save our Squad, qui sera coproduit par Twenty Twenty et Studio99, le studio de production de l'ancien international anglais.

La série racontera l'histoire d'une équipe de jeunes footballeurs de l'est de Londres en perdition et qui lutte pour garder sa place dans la ligue. Avec David Beckham dans le rôle de mentor, pour son plus grand bonheur. "C'est fantastique de faire Save Our Squad et de mettre en lumière ce football d'en bas que j'ai connu en grandissant. Il m'a tant donné au début de ma carrière. J'ai eu la chance d'avoir une longue et fructueuse carrière de joueur et maintenant avoir la chance de redonner à ces communautés en tant que mentor est incroyable."

Même son de cloche pour Sean Doyle, réalisateur de la série, très excité par le projet. "C’est une opportunité fantastique de montrer l’importance et l’impact du football amateur dans les communautés au Royaume-Uni. La série sera palpitante, spectaculaire, inspirante et pleine de cœur et de courage."

D'autres projets filmographiques à venir pour David Beckham

Si Disney+ et David Beckam n'ont pas encore communiqué de date de sortie pour leur production, cette dernière fait partie intégrante des cinquante programmes originaux européens développés par la plateforme de streaming à l'horizon 2024.

Et l'ancien joueur de Manchester United ne devrait pas s'arrêter là puisqu'il planche également sur d'autres programmes pour la petite lucarne, toujours autour du football. Le studio de David Beckham travaille sur plusieurs séries : A Whole New Ball Game qui sera axée sur l'histoire de la Premier League, World War Shoe sur l'émergence de adidas et Puma, ou encore un biopic sur David Beckham "himself". Entre l'Inter Miami et ses rêves de recrues XXL, ainsi que ses projets de séries, autant dire que l'ancien Madrilène n'a pas le temps de s'ennuyer.

David Beckham avec ses joueurs de l'Inter Miami. Crédit: Getty Images