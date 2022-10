C’est un grand attaquant du XXIe siècle qui se retirera prochainement. Et c’est donc avec l’Inter Miami, rejoint en 2020 qu’il disputera les dernières rencontres de sa dense carrière. Gonzalo Higuain a pris le temps d’annoncer sa retraite lundi en conférence de presse.

Ad

"C’est une décision à laquelle je me prépare depuis un certain temps. Après dix-sept ans et demi de carrière professionnelle, je sens que le football m’a beaucoup apporté. J’ai tout donné et plus encore. Merci beaucoup à tous ceux qui m’ont fait confiance. Le temps est venu de dire au revoir au football, un métier qui m’a tant donné et m’a fait me sentir privilégié, avec ses bons et moins bons moments", a -t-il déclaré au bord des larmes.

MLS Chicharito a voulu régaler avec les LA Galaxy mais sa panenka est complètement ratée 05/09/2022 À 12:18

Il ne sera sans doute pas le seul à être ému de ce départ. Avec six saisons passées au Réal Madrid, trois sous les couleurs de Naples et autant à la Juventus, le natif de Brest laissera une trace dans l’histoire du football. Celle d’un avant-centre redoutable en club et avec la sélection argentine.

Depuis 2020 et son arrivée en MLS, Higuain a inscrit près de trente buts. Actuellement 6e de conférence Est avec l’Inter Miami à deux journées de la fin de la phase régulière. Higuain a toujours la possibilité de jouer les phases finales pour finir sa carrière en beauté.

Un joli palmarès

C'est au Real Madrid (2006-2013), que l'avant-centre a commencé à se forger son palmarès, avec trois titres de champion d'Espagne (2007, 2008, 2012).

A Naples, où il n'a remporté que la Supercoupe d'Italie, il s'est surtout distingué sur le plan individuel, terminant meilleur buteur de la Serie A en 2015-2016. Ses 36 buts en 35 rencontres demeurent le record sur une saison, égalé ensuite par Ciro Immobile avec la Lazio en 2019-2020. Il a ensuite été champion d'Italie trois fois avec la Juventus (2017, 2018, 2020) et finaliste de la Ligue des champions (2017).

Higuain a tout de même brandi un trophée européen avec Chelsea en 2019, celle de l'Europa Ligue, même s'il ne joua qu'un match de cette campagne. Enfin, ces trois dernières années, au sein de l'équipe copropriété de David Beckham, il a inscrit 27 buts en 67 rencontres, sans gonfler son palmarès.

Avec AFP.

MLS Bale, Chiellini ou Insigne : comment la MLS a-t-elle réussi à attirer autant de stars ? 09/08/2022 À 21:40