Modric et son titre de joueur UEFA de l'année : "Oui, Cristiano Ronaldo m'a envoyé un message"

Une déclaration qui devrait mettre fin à la (petite) polémique. Le 30 août dernier, Cristiano Ronaldo, en lice pour le trophée de joueur de l'année UEFA 2017-2018, ne s'était pas présenté au tirage au sort de la Ligue des champions. Pour beaucoup, c'est parce que le Portugais savait qu'il ne le gagnerait pas. Visiblement, la réalité pourrait être toute autre. En effet, Luka Modric, le vainqueur de cette récompense, a confié jeudi soir que son ancien coéquipier lui avait écrit un message.

" Nous avons de bonnes relations "

"Ronaldo m'a-t-il parlé après avoir remporté le prix de l'UEFA ? Il m'a parlé oui, il m'a envoyé un message pour me féliciter et m'a dit qu'il espérait me rencontrer bientôt", explique l'international croate à la télévision portugaise RTP. "Comme je l'ai dit, nous avons de bonnes relations et peu importe ce que les gens disent, nous continuerons à avoir de bonnes relations. Les prix individuels sont importants, mais les plus importants sont les prix collectifs", poursuit-il.

En lice pour le trophée The Best de la FIFA, avec Mohamed Salah et... Cristiano Ronaldo, Modric s'est dit "heureux" d'être dans les trois fnalistes. S'il rafle à nouveau la mise, son téléphone devrait encore sonner...