Monaco : Poursuite de l'audition du milliardaire russe Rybolovlev

Dmitri Rybolovlev toujours entendu. Le propriétaire de Monaco, placé en garde à vue mardi, a passé la nuit dans les locaux de la police, précise cette même source.

"Les faits pour lesquels (M. Rybolovlev) est entendu reposent (...) sur l'exploitation du téléphone portable de son avocate", ont précisé hier dans un communiqué Me Hervé Temime et son confrère Thomas Giaccardi, les avocats du Russe, qui ont dénoncé mardi une violation du secret de l'instruction et appelé au respect de la présomption d'innocence.

Les deux avocats n'ont de cesse de dénoncer une atteinte au secret des correspondances de l'avocat : le portable de Me Tetiana Bersheda avait été saisi dans la bataille médiatico-judiciaire opposant M. Rybolovlev à M. Bouvier, le premier accusant le second de l'avoir escroqué d'un milliard de dollars, avec la complicité de leur amie commune Tania Rappo, en appliquant des marges exorbitantes lors de la vente de tableaux.