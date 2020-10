Football

Mönchengladbach - Thuram : "Un rêve de gosse"

Marcus Thuram, présent en conférence de presse avant l'entrée en lice du Borussia Mönchengladbach mercredi sur la pelouse de l'Inter, s'est dit ravi de découvrir la Ligue des champions. Ce sera, en plus, en Italie, un pays que Marcus connaît bien puisque son papa Lilian a évolué quatre ans à Parme et cinq ans à la Juventus lorsqu'il était plus jeune.

