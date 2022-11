Cela fait un moment qu'on ne l'a pas vu à l'oeuvre. Un très long moment. Mercredi face à l'Espagne, Keylor Navas va disputer son premier match officiel depuis plus de cinq mois. Sa dernière apparition remonte au 14 juin dernier. Une victoire en sélection face à la Nouvelle-Zélande (1-0) qui avait ouvert les portes du Qatar au Costa Rica. Comme un symbole. L'équipe nationale, c'est un peu le dernier moyen pour le gardien du PSG de jouer un match de football. Il n'a plus cette opportunité au sein de son club.

Ad

Christophe Galtier avait tranché dans le vif en posant ses valises à Paris. Et mis un terme à cette alternance des gardiens qui avait fait couler bien trop d'encre la saison passée. L'entraîneur parisien a mis en place une véritable hiérarchie, avec Gianluigi Donnarumma en numéro un, et Keylor Navas dans un rôle de doublure de l'Italien. C'est peu de dire que Galtier s'y est tenu. Le Costaricien n'a pas eu le droit à la moindre seconde de temps de jeu avec le champion de France en titre cette saison. La logique d'une hiérarchie.

Coupe du monde Eden, ce paradis perdu IL Y A 35 MINUTES

"Le plus grand joueur de notre histoire"

Mais aussi une forme d'injustice, aussi. Navas ne méritait pas ce traitement après avoir fait franchir un cap au PSG depuis son arrivée en 2019. Il a apporté une très nette contribution à la progression du club parisien en Ligue des champions, avec une finale en 2020 et une demi-finale en 2021, avant de voir débarquer Donnarumma dans la capitale. "Cela a été difficile à vivre pour nous, reconnaît Esteban Valverde, journaliste pour le quotidien costaricien La Nacion. Mais il a toujours été vu comme quelqu'un qui sait se relever malgré les circonstances."

"J'adorais me jeter dans la boue" : Simon, le Basque prédestiné

Le Costa Rica n'est jamais insensible à la situation de Navas. Il a pris une place bien trop importante dans le cœur des Costariciens pour qu'il en soit autrement. "Il est sans aucun doute le plus grand joueur de l'histoire du Costa Rica, estime Esteban Valverde. Parce qu'il y a eu son incroyable passage au Real Madrid avec trois Ligues des champions et son incroyable Coupe du monde en 2014. Il avec, avec Claudia Poll (médaillée d'or en natation au JO d'Atlanta 1996, NDLR) l'une des personnes les plus importantes et les plus influentes du sport dans notre pays."

"Un exemple pour les enfants"

C'est peu de le dire. La popularité de Navas dépasse le simple cadre du football au Costa Rica. Il en est l'une des icônes. "Il est l'athlète le plus reconnu et l'exemple à suivre pour les enfants, résume Esteban Valverde. Il a atteint un niveau de reconnaissance qui en fait un symbole national." Et sa situation délicate en club n'y a rien changé. Bien au contraire. "C'est un exemple, ajoute le journaliste costaricien. Il montre que, même quand des gens essaient de contrarier vos rêves, si vous vous battez pour eux, vous les réaliserez."

Christophe Galtier a été clair sur la hiérarchie des gardiens : Gianluigi Donnarumma est n°1 et Keylor Navas est n°2. Crédit: Getty Images

Navas n'a pas attendu de vivre dans l'ombre de Donnarumma après avoir apporté la lumière au PSG pour donner cet exemple. Sa situation au Real Madrid avait des similitudes avec celle qu'il traverse à Paris. Son impact avait été crucial dans les trois sacres européens consécutifs du club merengue en 2016, 2017 et 2018. Cela n'avait pas empêché les dirigeants madrilènes de débourser 35 millions d'euros pour aller chercher Thibaut Courtois à Chelsea en 2018 et l'installer comme gardien titulaire. Quitte à reléguer un Navas irréprochable, et c'est un euphémisme, sur le banc des remplaçants.

Refaire le coup du Brésil

Ce statut qu'il a désormais au PSG n'est pas sans conséquence. Navas a débarqué au Qatar en manque de rythme, et handicapé par des douleurs au dos. Mais cela ne suffit pas à créer le doute dans l'esprit des Costariciens à l'égard de leur dernier rempart. "Nous avons déjà vécu ce genre de situation avec lui, rappelle Esteban Valverde. À Levante, ses premières années ont été aussi compliquées." Navas avait trouvé les ressources pour s'imposer au sein du club espagnol, juste avant de guider le Costa Rica jusqu'aux quarts de finale de la Coupe du monde 2014.

Cette épopée brésilienne reste à ce jour le meilleur résultat des Ticos dans un Mondial. Huit ans plus tard, le Costa Rica a des armes pour briller au Qatar, même s'il est tombé dans un groupe franchement corsé avec deux anciens vainqueurs du tournoi, l'Espagne et l'Allemagne. Mais le statut de challenger lui convient bien. "On a l'ambition de faire au moins aussi bien qu'au Brésil, annonce Esteban Valverde. Navas est notre star, mais il y a d'autres joueurs comme Joel Cambell, Francisco Calvo ou Celso Borges qui sont amenés à briller et faire fructifier ce que Keylor réussit dans le but." Avec son ange gardien, le Costa Rica a des raisons de croire en sa bonne étoile.

Keylor Navas (PSG) décisif avec le Costa Rica face au Salvador Crédit: Getty Images

Coupe du monde Il avait sifflé la fin... trop tôt : Sikazwe, l'arbitre "à l'insolation" fait son retour IL Y A 35 MINUTES