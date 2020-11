Football

VIDEO - Le "but du siècle" de Maradona (Argentine) face à l'Angleterre décortiqué

Décédé mercredi, Diego Armando Maradona aura marqué l’histoire du sport à de nombreuses reprises. Mais son "but du siècle", inscrit en quart de finale du Mondial 1986, reste son chef d’œuvre ultime, symbole de ses fulgurances balle au pied. Décryptage d’un but complètement fou avec Cyril Morin et la palette tactique (Réalisation : Hadrien Hiault, Nolwenn Bigoin, Romain Kurtz).

00:04:20, 781 vues, il y a une heure