Elle a ensuite été élargie à un psychologue et deux infirmiers (un homme et une femme) au chevet de Maradona, et inclut désormais deux nouvelles personnes: le coordinateur de ces infirmiers et un médecin coordinateur de l'hospitalisation à domicile. Ils seront tous deux entendus une première fois jeudi, a-t-on précisé de même source. Deux des filles de Maradona, Gianinna (31 ans) et Jana (24 ans), dont les déclarations pointant Leopoldo Luque comme responsable de la détérioration de l'état de santé de leur père avait déclenché la procédure judiciaire, sont également convoquées jeudi pour être entendues.