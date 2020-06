NATIONAL 2 - Claude Joye, le propriétaire du Sporting Toulon, a confirmé vendredi qu'un accord avait été trouvé avec Mourad Boudjellal. Ce dernier rachète un action du club et devient en échange, président du club. Les deux hommes se laissent une semaine pour signer leur accord.

Du rugby au foot, l'ex-président du RC Toulon, Mourad Boudjellal, et le propriétaire du Sporting Toulon, Claude Joye, sont "tombés d'accord" vendredi pour que Boudjellal prenne la présidence du club de football, a expliqué Joye à l'AFP. "Nous sommes tombés d'accord, on se donne une semaine pour signer", a précisé Claude Joye, après de longues et tempétueuses négociations qui ont agité le port militaire.

Les supporters toulonnais comptent sur l'entregent de Boudjellal, qui a conduit le Rugby Club Toulonnais à un triplé en Coupe d'Europe et un Bouclier de Brennus. Les deux hommes se sont retrouvés vendredi à l'Hôtel de Ville en présence du maire, Hubert Falco, pour entériner leur accord à la tête du club de la Rade, qui redescend en National 2 (4e division).

Selon l'accord, Joye reste actionnaire majoritaire à 82%, et Boudjellal rachète une action. "Comme McCourt et Eyraud à l'Olympique de Marseille", s'amuse Joye, qui avait racheté le club en 2011. Après une saison en N1, le SCT redescend en N2 mais devrait conserver son budget de 2 millions d'euros, "voire l'augmenter légèrement", a ajouté Joye. Luigi Alfano, ancienne gloire du club du temps de la 1re division et ex-adjoint, devient entraîneur principal.

