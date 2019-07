Mourinho : "Mon football me manque, j'ai le feu en moi"

Cet été, José Mourinho a passé plus de temps dans sa ville natale, Setubal, que sur les terrains d'entraînement. Une décision qu'il explique aisément : à 56 ans, l'entraîneur portugais attend la bonne occasion avant de prendre une décision sur son avenir. Un sentiment qu'il n'a plus connu depuis 20 ans. "C’est fondamentalement la première fois que j’ai le temps de penser, la première fois que je suis à Setubal à la fin du mois de juillet ou au début du mois d’août ", a-t-il déclaré dans une interview exclusive à Sky Sports News.

" Je ne suis pas assez heureux "

"J'ai un peu de temps pour réfléchir, repenser, analyser et ce que je ressens. Mes amis me disent : 'Profite de ton temps, profite de ton mois de juillet, profite de ton mois d'août, profite de ce que tu n'as jamais eu'. Honnêtement, je ne peux pas en profiter. Je ne suis pas assez heureux pour en profiter", poursuit-il. Et d'aller plus loin, plein d'envie. "Mon football me manque, j'ai le feu en moi. J'ai un compromis avec moi-même, avec les gens qui m'aiment, avec tant de fans que j'ai dans le monde, autant de gens que j'ai inspirés."

Non à la Chine, oui au défi

Pourtant, pour les satisfaire, Mourinho n'a pas manqué d'offres depuis son départ d'Old Trafford le 18 décembre dernier. Selon Sky Sports, le technicien portugais aurait repoussé une offre de Benfica en janvier, et plusieurs clubs de la Super League chinoise auraient également songer à le convaincre. Sans succès.

Toujours selon la même source, Mourinho aurait même refusé un contrat de 96 millions d'euros, une offre jamais vue, pour prendre en charge un club chinois cet été. "Pourquoi est-ce que je dis non ? Je dis non parce que ce n'est pas au niveau du défi que je me suis fixé." Exigeant, Mourinho compte ainsi bien revenir dans le jeu mais à la seule condition de mettre le feu.