Football

Mourinho réconcilié avec Ndombele ? "Son exemple prouve que ma porte est toujours ouverte"

PREMIER LEAGUE - Tottenham s'est imposé sur la pelouse de Sheffield United (1-3) ce dimanche avec un but splendide du revenant, Tanguy Ndombele, dont José Mourinho ne voulait quasiment plus entendre parler la saison dernière. "Il a fait un match magnifique", assure le Special One.

