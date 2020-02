Bordeaux - OM, entre disette historique et occasions manquées

Bordeaux a deux tâches devant lui dimanche. Déjà, il devra battre l'Olympique de Marseille afin de continuer son opération relance au classement, après avoir perdu le fil après sa défaite au Vélodrome début décembre dernier. Et évidemment perpétuer sa longue série d'invincibilité face à son vieux rival. Pas besoin de vous faire un dessin, la seconde est tout aussi importante que la première.

Bordeaux - Marseille, ce sont des chiffres logiquement impressionnants. En années, l'invincibilité de Bordeaux s'étend à 43 ans, ce qui correspond presque à un demi-siècle, et 34 rencontres. Deux enceintes ont vu les hommes au scapulaire défendre leur bien : le Parc Lescure (devenu stade Chaban-Delmas) et le Matmut-Atlantique, mis en service en 2015. Tout aussi improbable : lors de la décennie 2010, un score est devenu une norme : le 1-1. Six rencontres sur dix se sont terminées sur ce score entre 2010 et 2019. Dans ce méli-mélo de chiffres, le nombre de fois où Marseille n'est pas passé loin de faire tomber la forteresse bordelaise est lui terriblement maigre. Nous reviendrons ici sur ces rares moments (score et timing du match combinés), en l'espace de 43 ans, où Marseille a caressé l'espoir de faire faire tomber ce record.

Saison 2009/2010 : Bordeaux - Marseille 1-1

Les buts : Mandanda (45e, csc) / Cheyrou (81e)

Le contexte

En embuscade pour jouer le titre, en lice pour une qualification en Ligue des champions, l'OM débarque à Chaban-Delmas sur la pointe des pieds car amoindri par la CAN. Le Bordeaux de Laurent Blanc, impressionnant en C1, caracole en tête du classement de Ligue 1 avec huit points d'avance. Surtout, il reste sur une série de six victoires de rang, son équipe joue bien et tout va pour le mieux. Bref, tout est réuni pour un succès des locaux.

Le match

Aux commandes après une tête litigieuse de Marouane Chamakh, auteur d'une belle charge sur Steve Mandanda qui sera crédité d'un CSC, Bordeaux va curieusement se retrouver en position de sauver sa peau moins d'une heure plus tard. Réduits à dix après l'expulsion de Marc Planus (61e), les champions de France ne séduisent pas. Fatigue apparente, jeu pauvre, les locaux vont payer leur méforme au fil du match. Surpris par l'égalisation acrobatique de Benoît Cheyrou (81e), les Bordelais, à l'agonie, vont se mettre sur le reculoir et faire le dos rond face aux tentatives de Lucho Gonzalez, Garry Bocaly et Mamadou Niang. Alors qu'il vit sa plénitude, le Bordeaux de Laurent Blanc va seulement empêcher l'impensable : un succès olympien chez lui. C'est probablement la plus belle opportunité ratée par l'OM en 43 ans.

L'homme qui a tout changé

Cédric Carrasso ou la réincarnation de Clark Kent. Le portier bordelais se montre décisif une minute pile après le but égalisateur de Cheyrou en sortant une frappe de Lucho Gonzalez. Un homme concentré en a sauvé dix autres.

Mamadou Niang (Olympique de Marseille) tente de contrer un dégagement de Marc Planus (Girondins de Bordeaux) lors de la saison 2009/2010Getty Images

Saison 2010/2011 : Bordeaux - Marseille 1-1

Les buts : Modeste (88e) / Lucho Gonzalez (12e)

Le contexte

Sept mois après le 1-1, Bordeaux et Marseille se retrouvent à Chaban-Delmas dans un contexte bien différent. Entretemps, Bordeaux, à bout de souffle, et secoué par l'annonce prématurée du départ de Laurent Blanc aux commandes de l'équipe de France, a perdu le titre de champion qui lui tendait les bras. L'OM a, lui, saisi l'opportunité à bras le corps. En tous cas, le rapport de force du début d'année n'existe plus. En cette fin du mois d'août, Bordeaux entame une nouvelle ère avec Jean Tigana aux commandes et sans Yoann Gourcuff, transféré à Lyon. Marseille fait dans la continuité, sauf en attaque avec les arrivées d'André-Pierre Gignac et Loïc Rémy. Un seul point commun entre les deux derniers champions de France : le piètre début de saison. Bordeaux, 17e avec 3 points, reçoit l'OM, 13e avec 3 points.

Le match

Plaisant dans sa première partie, ce Bordeaux - OM va se transformer en un attaque-défense après la pause. Dans le rôle du chasseur : un Bordeaux bien inspiré, dans le rôle de la proie : l'OM venu marquer, puis quadriller le terrain. Les hommes de Didier Deschamps, encore en rodage, affichent quand même un visage un peu plus plaisant qu'au début du mois. La mission commando de Lucho et compagnie se terminera mal. A la 88e minute, Anthony Modeste fera jouer sa science du jeu aérien, et son physique face au pauvre César Azpilicueta, pour égaliser sur le fil. Maladroit, le buteur sauvera sa soirée avec ce but ô combien important.

L'homme qui a tout changé

Cédric Carrasso, encore. Mis à contribution par Gabriel Heinze, Taye Taiwo, en première période, puis Andre Ayew et Loïc Rémy après la pause, le portier bordelais va être l'artisan du non-naufrage de son équipe.

Brandao pris en tenaille par le duo Mickaël Ciani - Mathieu Chalmé lors de Bordeaux - Marseille en 2010-2011Getty Images

Saison 2005/2006 : Bordeaux - Marseille 1-1

Les buts : Fernando (88e) / Maoulida (76e)

Le contexte

Bordeaux est déjà assuré d'être dauphin de l'OL. Marseille, 4e à deux points du LOSC, doit gagner et espérer une défaite des Nordistes face au Stade Rennais en même temps.

Le match

Auteurs d'un bon match à Chaban-Delmas, les Olympiens vont caresser juste de près le doux rêve de revenir en Ligue des champions. Réduits à dix après l'expulsion d'Abdoulaye Méité (69e), les coéquipiers de Franck Ribéry vont pourtant ouvrir le score par Toifilou Maoulida (76e). La suite ne sera pas la délivrance, mais un cauchemar. Rennes va se faire remonter deux buts par le LOSC entre la 78e et la 85e minute et priver l'OM de C1 à distance. Bordeaux va ensuite égaliser dans la foulée.

L'homme qui a tout changé

Fernando Menegazzo, bien évidemment. Le Brésilien va enterrer les Marseillais avec son but marqué à deux minutes de la fin (88e). Idéalement servi dans l'axe par Marouane Chamakh, le milieu bordelais va se jouer d'un Renato Civelli trop tendre avec de tromper Fabien Barthez. Le contraste entre le milieu bordelais qui fête son but torse nu, sa conséquence directe, et la visage déconfit de Fabulous Fab' restera dans les esprits.