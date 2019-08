La réunion PSG-Barça a été plutôt productive. Mais caduque. Selon les informations du quotidien Le Parisien, le FC Barcelone a transmis une nouvelle offre officielle au Paris Saint-Germain pour Neymar. Cette dernière est différente des anciennes, car il s'agit ici d'une offre d'argent fixe d'un montant de 170 millions d'euros.

Aucun accord n'a été trouvé entre les deux parties à l'issue de cette réunion. Une réunion que le Barça a jugé positive pour le retour du prodige brésilien. C'est d'abord Le Parisien qui a confirmé l'information, avant d'être imité par les quotidiens El Mundo Deportivo et Sport qui ont également confirmé de leur côté le statu quo. Mais du côté de la direction du Barça, cette réunion a permis de mettre une pointe d'optimiste concernant un possible retour de Neymar avant la fermeture du mercato le lundi 2 septembre prochain. Les deux clubs vont d'ailleurs continuer à négocier lors des prochaines heures.

Selon Le Parisien, cette somme sera payable en deux fois, soit 85 millions d'euros cet été et le reste l'été prochain. Pour El Mundo Deportivo et Sport, on évoque un paiement étalé en "plusieurs fois" sans donner plus de précisions. Sport a annoncé que Paris a de son côté demandé la somme de 100 millions d'euros et deux joueurs : Ousmane Dembélé et Nelson Semedo. Mais les deux hommes ne veulent pas quitter la Catalogne. Et les positions des deux joueurs ne semblent pas changer.

Neymar veut aller au Barça

Cette offre mise sur la table par le club catalan a été réalisée depuis Paris où une délégation du Barça a effectué le voyage mardi matin pour venir négocier avec le directeur sportif Leonardo au siège du club de la capitale à Boulogne-Billancourt (El Mundo Deportivo a précisé que l'ancien judoka Djamel Bouras était présent, mais pas Nasser al-Khelaïfi). Cette délégation catalane était composée d'Eric Abidal, le directeur technique du Barça, Oscar Grau, le directeur général du club, André Cury, représentant du Barça au Brésil, et proche de Neymar, et Javier Bordas de Togores, un membre du conseil d’administration du club catalan. Trois de ces hommes - Abidal, Cury et Bordas, étaient présents lors du premier meeting parisien le mardi 13 août dernier.

Une position se dégage depuis plusieurs heures : le Brésilien souhaite plus que jamais rejoindre les rangs de club catalan après deux années passées à Paris et non aller au Real Madrid, qui est à l'affût dans ce dossier. La prise de position récente de Neymar, resté plutôt neutre cet été, a d'ailleurs fait plaisir au Barça qui attendait de pied ferme un tel geste de sa part pour passer réellement à l'action. Le club de la capitale avait fait de lui le joueur le plus cher de l'histoire en payant sa clause de départ lors de l'été 2017 (222 millions d'euros).