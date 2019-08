L'Olympique de Marseille tient enfin son attaquant et c'est même lui qui le confirme. Dans une interview accordée à Fox News Argentina vendredi, Darío Benedetto a confirmé qu'il allait s'engager avec le club phocéen très prochainement.

L'attaquant argentin envisageait un départ de Boca Juniors, où il avait prolongé en début d'année, mais pas pour aller n'importe où : "J’ai pris cette décision parce que j’ai eu des offres, en juin, en décembre de l’année derrière, mais je les ai repoussées. J’ai préféré continuer à jouer à Boca. Maintenant, il y a eu des clubs mexicains qui se sont manifestés, et je lui ai dit (à Daniel Angelici, le président du club, ndlr) que si ce n’était pas pour un club important en Europe, je ne partirais pas." Clair, net et précis.

Il semblerait que Benedetto ait été séduit par le projet marseillais et surtout par une telle opportunité à son âge : "J’ai 29 ans et j’avais d’autres rêves comme jouer dans un championnat européen, dans un club important. C’est très difficile qu’une offre se présente à toi à cet âge. Il n’y a pas beaucoup de cas où des joueurs de cet âge-là ont été vendus. La plupart d’entre eux sont partis entre 20 et 23 ans. (...) Aujourd’hui, c’est à mon tour d’aller à l’Olympique de Marseille", a-t-il expliqué avant de dévoiler : "Je voyage demain (samedi), vers 12h, direction la France."