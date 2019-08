Dijon - Bordeaux : 1-2

Bordeaux lance enfin sa saison. Longtemps très inquiétants, les joueurs de Paulo Sousa décrochent leur premier succès de la saison et retrouvent le sourire. Lancé par la belle frappe enroulée de leur recrue sud-coréenne Hwang Ui-jo (11e), les Bordelais ont su sereinement contenir des Dijonnais totalement impuissants offensivement. L'arrière gauche suisse Loris Benito a signé le but du break d'une jolie reprise après un corner peu après la reprise et le DFCO n'a jamais su s'en remettre.

Ce que l'on en retient : Troisième match de la saison et troisième défaite pour Dijon qui se montre déjà en grande souffrance.

Angers - Metz : 3-0

Le SCO a passé ses nerfs sur le promu. Corrigés 6-0 à Lyon la semaine dernière, les Angevins retrouvaient leur pelouse et ont joliment réagi en s'imposant largement face à Metz. Farid El Melali a vite sonné la révolte des hommes de Stéphane Moulin en inscrivant le premier but de sa carrière en Ligue 1 d'une tête rageuse (4e). Baptiste Santamaria s'est chargé de doubler la mise peu avant la pause d'un tir précis (43e). Entré à l'heure de jeu, Rachid Alioui, lui, a rapidement fait preuve d'efficacité (68e) et Angers décroche une large victoire qui reflète bien sa domination sur les Lorrains. Metz revient sur terre après son joli succès sur Monaco (3-0).

Ce que l'on en retient : Metz reste encore tendre et Angers en a profité.

Brest - Reims : 1-0

Les Brestois tiennent leur premier succès de la saison. Ce fut difficile mais les promus bretons ont réussi à prendre le dessus sur Reims dans les dernières minutes grâce à une réalisation de Gaëtan Charbonnier (87e). Brestois et Rémois ont surtout fait preuve de solidité dans un match pauvre en occasions et les efforts des locaux ont été récompensés en fin de rencontre. Pas assez précis (10 tirs pour 1 seul cadré), les Champenois subissent leur premier revers et déchantent après leur joli succès inaugural à Marseille (0-2).

Ce que l'on en retient : Le but de Charbonnier face à son ancienne équipe qui devrait lui donner confiance.

Amiens – Nantes : 1-2

Les Canaris ont bien failli louper le coche mais ils s'en tirent bien et décollent. En supériorité numérique après l'expulsion de l'Amiénois Bakaye Dibassy pour une vilaine faute sur Abdoulaye Touré (30e), les Nantais ont pourtant peiné pour ouvrir le score par l'intermédiaire de Kalifa Coulibaly sur corner (54e). Peu sereins, ils ont même subi l'égalisation picarde sur un contre emmené par Serhou Guirassy et parfaitement conclu par Bongani Zungu (71e). Dans une fin de rencontre intense, les Nantais de Christian Gourcuff ont tout de même repris l'avantage sur le fil grâce Moses Simon (89e).

Ce que l'on en retient : Nantes commence à gagner en consistance et ce succès devrait lui faire beaucoup de bien au moral.