Malang Sarr lance OM- Nice : "Balotelli ? Cela me laisse indifférent..."

Docteur Mario et Mister Balotelli. En une saison, l'attaquant italien a résumé l'ensemble de sa carrière. Tout d'abord, il a traîné pendant six mois son spleen avec l'OGC Nice. Aucune envie, aucun but... "Super Mario" avait rangé sa cape. Puis, en janvier, il a soudainement décidé de la reprendre lors de son passage à l'OM. Depuis, ses statistiques parlent pour lui. Avec quatre buts en six matches, Mario est redevenu Balotelli.

Si l'OM ne va certainement pas s'en plaindre, certaines dents ont de quoi grincer à Nice... Et à l'aube des retrouvailles, dimanche (21 heures), au Stade Vélodrome, Malang Sarr s'est montré totalement "indifférent" envers son coéquipier. "Il reste un ancien coéquipier, voilà tout. Il sait très bien que son comportement n’a pas été du goût tout le monde. Il a gâché six mois mais nous, on est toujours en course pour l’Europe", a expliqué le joueur niçois en conférence de presse.

"On lui en veut"

En tout cas, il n'est pas surpris des débuts de Balotelli à Marseille. "Non, c’était pareil à Nice. Il fait souvent de bons débuts. Il est en réussite, a réussi son intégration, mais il n’est plus à Nice donc ça me laisse indifférent, assure-t-il. Cette semaine, on a parlé de Marseille, pas de Mario. On a analysé les points forts et les points faibles de cette équipe. Ce n’est pas Nice contre Mario mais Nice contre Marseille."

Au moment d'évoquer une éventuelle rancoeur, Sarr ne s'en est pas tellement caché... "On lui en veut, c’est sûr. On aurait aimé que tout le monde soit concerné lors de la première partie de saison. Il s’est mis à part, a décidé de ne pas s’intégrer, de ne pas être dans le projet du club. C’était gênant. C’est dommage d’avoir agi de la sorte mais c’est sa décision", explique-t-il. Vivement dimanche...