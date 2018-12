N'Golo Kanté n’a "pas l’impression d’être la personne la plus gentille"

N’Golo Kanté a une aura qui le dépasse. Souvent performant, toujours souriant, le milieu de terrain de Chelsea jouit d’une énorme cote de sympathie, alimentée par ses exploits et son humilité, comme par son parcours, de joueur amateur à Suresnes à l’âge de 19 ans à valeur sûre de Premier League et champion du monde, huit ans plus tard. Bref, N’Golo Kanté est un phénomène. "Il est petit, il est gentil" comme le dit si bien la fameuse chanson imaginée par So Foot devenue tube de l’été 2018. Mais voilà, Kanté a en visiblement un peu marre de cette image idéalisée.

"Je joue au football et je veux être considéré comme un footballeur. Je ne veux pas que les gens fassent trop attention à ce que je suis en dehors du football, à ce que je fais et se disent : ‘Qui est N’Golo ?’", confie-t-il au magazine officiel de Chelsea. "Considérez-moi simplement comme un footballeur. Demandez-moi des choses concernant mon football, pas trop d’autres choses. Je veux juste être un joueur parmi les joueurs." Pas simple quand on crève l’écran par ses qualités balle au pied et qu’on s’illustre par une attitude qui n’est pas vraiment la norme dans un monde du ballon rond où le bling-bling fait loi.

Réservé voire timide, Kanté aspire à la plus grande tranquillité possible. Un vœu pieux à l’heure de la médiatisation intensive pour ne pas dire continue du sport roi. "Je suis comme je suis. Je ne peux pas bien l’expliquer, mais je n’ai pas l’impression d’être la personne la plus gentille, sur le terrain de football ou dans la vie, je suis juste moi-même", insiste Kanté. "Si je gagne, je gagne et si je perds, je perds, mais j’essaie toujours de donner le meilleur de moi-même. Ce n’est pas parce que je suis gentil ou autre. Je suis juste moi-même." Et c’est bien pour cela que Kanté est apprécié.