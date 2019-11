Naples, Milan, Bologne... ou la retraite : quel avenir pour Ibrahimovic ?

"Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Merci LA Galaxy pour m'avoir fait sentir vivant de nouveau. Aux fans du Galaxy - vous avez voulu Zlatan, je vous ai donné Zlatan. De rien. L'histoire continue... Maintenant, retournez voir le baseball". Fidèle à lui-même, Zlatan Ibrahimovic a dit adieu à sa façon aux Los Angeles Galaxy, mercredi soir. Le Suédois, qui a inscrit pas moins de 53 buts en 58 matches du côté de la MLS, vient donc de clore ce chapitre de sa riche carrière. Pour en ouvrir un nouveau d'ici peu ?

Pour l'heure, la réponse est encore en suspens pour celui qui a fêté ses 38 ans en octobre dernier. Si certains imaginent une possible retraite, les médias italiens, eux, continuent de spéculer sur son possible come-back en Serie A lors du prochain mercato hivernal. Alors, quelles options s'offrent actuellement à l'ancien attaquant du PSG ? On fait le point.

. Le Napoli

Entre résultats en berne et mutinerie de ses joueurs, le Napoli ne traverse certainement pas la meilleure période de son histoire récente. La personnalité et le charisme de Zlatan feraient donc forcément du bien à une équipe dont le mental est souvent friable. Mieux, sa mentalité de gagnant pourrait servir d'exemple à bon nombre de ses coéquipiers.

Pour convaincre Ibrahimovic, Aurelio De Laurentiis, le président napolitain, peut également jouer la carte Carlo Ancelotti. Les deux hommes, qui s'apprécient, se sont côtoyés durant leur passage commun au PSG. Seul hic : l'entraîneur aux trois Ligue des champions est annoncé sur la sellette du côté de Naples. Son éventuel départ compliquerait inévitablement les négociations.

2012-13, Champions League, PSG, Carlo Ancelotti, Zlatan Ibrahimovic (AFP)AFP

En octobre dernier, "ADL" confirmait en tout cas son "désir" de recruter "Ibra". "C’est un ami, je l’ai connu à Los Angeles où nous avions le même hôtel. je l’ai invité à dîner lui, sa femme et ses enfants. Nous avons passé une excellente soirée. Il pourrait être plus un désir qu’une suggestion. Tout ne dépend que de lui", expliquait alors le patron du Napoli. "Après avoir visionné le dernier documentaire sur Maradona, je voudrais presque tenter une expérience à Naples, pour y réaliser ce que Diego a fait", confiait de son côté le joueur à La Gazzetta dello Sport.

. L'AC Milan

C'est probablement la piste la plus chaude du côté de l'Italie. Mercredi, la Gazzetta dello Sport en faisait encore sa Une. "Milan, c'est l'homme pour toi", pouvait-on lire en première page du quotidien italien. Et en effet, il est difficile d'affirmer le contraire. Actuel 14e de Serie A, l'AC Milan est en pleine crise. Et pour secouer le vestiaire le plus jeune du championnat italien, qui de mieux que Zlatan Ibrahimovic ? Son éventuel retour serait certainement un électrochoc pour un club actuellement à l'agonie. Ce dernier semble en tout cas prêt à tout pour le convaincre : contrat de six (ou dix-huit) mois, départs de certains joueurs pour lui offrir salaire plus important...

ibrahimovic milanGetty Images

Souvent critiqués pour leur fragilité psychologique, les joueurs de Stefano Pioli trouveraient en lui le leader charismatique qui manque au vestiaire. Plutôt que de subir les évènements sans forcément réagir, ils pourraient désormais les provoquer. Avec Zlatan, la fatalité n'existe pas. Il faut combattre pour parvenir à remplir ses objectifs. Peu importe les difficultés. Et si certains éléments se montrent toujours aussi apathiques, nul ne doute que le Suédois saura hausser la voix. Pas forcément un mal pour Milan.

Toujours (très) apprécié des tifosi, l'ancien numéro 11 milanais viendrait renforcer l'une des pires attaques de Serie A (11 buts en 12 matches). Krzysztof Piatek méconnaissable, Rafael Leão encore jeune et friable... Ibrahimovic serait certainement la pointe de référence pour les Rossoneri. Maintenant, reste à voir la volonté du joueur. Difficile de dire s'il souhaitera se remettre en jeu dans un club autant en difficulté. Son souvenir y étant intact, prendra-t-il le risque de l'écorner ?

. Bologne

C'est une hypothèse aussi surprenante que possible. Le possible transfert de Zlatan Ibrahimovic à Bologne n'a en effet rien d'utopique. La raison est simple et elle comporte un prénom et un nom : Sinisa Mihajlovic. L'entraîneur du club italien et l'attaquant suédois sont très proches depuis leur passage à l'Inter Milan. Entre 2006 et 2008, le premier était l'adjoint de Roberto Mancini sur le banc nerazzurro.

Sinisa MihajlovicGetty Images

Atteint d'une leucémie, Mihajlovic traverse une période très difficile de sa vie. Et Zlatan Ibrahimovic, qui rédurait forcément ses ambitions en signant à Bologne, aimerait toutefois donner un coup de main à son ami. Un choix plus symbolique que sportif. "Ils ont un rapport direct. Ibrahimovic décidera dans les prochains mois. Nous sommes fascinés par cette idée. La balle est dans son camp", assurait récemment Riccardo Bigon, le directeur sportif de Bologne. "Sinisa est un ami, si je choisissais Bologne, je le ferais seulement pour lui", confiait de son côté le Suédois à La Gazzetta dello Sport il y a quelques semaines. Sa réponse est attendue pour décembre.

. Autres

Si Zlatan Ibrahimovic est régulièrement envoyé en Serie A, d'autres clubs ont clamé publiquement leur intérêt pour le recruter. C'est par exemple le cas de Boca Juniors qui, via son président du conseil d’administration Jorge Anró, avait confirmé vouloir "le faire venir" fin septembre. "Il est vrai qu’Ibrahimovic veut jouer pour Boca. Le club est dans un très bon moment institutionnel. Il a une si bonne situation financière qu’il peut se permettre ce luxe. Nous pourrions payer le contrat de Zlatan", ajoutait ce dernier. Une piste romantique qui semble séduire le principal intéressé.

En Australie, le club de Perth Glory rêvait également de faire venir Zlatan en A-League. "Nous avons fait une approche il y a deux semaines auprès de Mino Raiola, expliquait récemment le directeur général du club Tony Pignata. Nous lui avons demandé si le joueur était disponible et s’il pouvait était intéressé. Ça ne coûte rien de demander. Depuis, nous n’avons pas de nouvelles. Nous attendons de voir quelle sera leur réponse mais nous espérons avoir un rendez-vous avec eux pour discuter."

Le club australien avait même détaillé son plan : recruter l'attaquant pour six matches, soit la fin de saison en A-League. Ainsi, Ibrahimovic aurait pu débuter dès mi-novembre avec sa nouvelle équipe. Il aurait été ensuite libre de partir lors du mercato hivernal en Europe. Depuis, le temps a passé et cette hypothèse semble révolue.

La retraite

Et si, finalement, il disait stop ? L'an prochain, Zlatan Ibrahimovic fêtera ses 39 ans. Et même si ce n'est pas la tendance actuelle, l'idée de le voir raccrocher les crampons ne peut pas être totalement écartée. Souvent imprévisible, l'ancien attaquant du PSG n'est plus vraiment à une surprise près. En mars dernier, à l'aube de la nouvelle saison de MLS, il assurait qu'il "avait encore beaucoup à donner". Sept mois plus tard, il pourrait avoir changer d'avis. Ou non.